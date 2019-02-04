Бакаев: помню, в детстве шли военные действия. Все на панике, а я спокойно сплю

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат «Спартаку», поделился воспоминаниями из детства, которое он провёл в Ингушетии.



«В Ингушетии прожил 10 лет. В те времена там была горячая точка. Через день были обстрелы. Помню одну историю году в 2003-м. Просыпаюсь в комнате отца, а рядом коляска младшего брата. Думаю: «Что я здесь делаю?» Оказывается, шли военные действия, но я даже не проснулся. Все на панике, а я спокойно лежу. Притом что сон у меня не крепкий — защитная реакция, наверное, сработала.



Но хорошие воспоминания тоже остались. Через дорогу от дома была какая-то поляна. Мы с отцом и ребятами устроили на ней футбольное поле, вкопали в землю деревья вместо ворот. Траву-то скосили, но землю никак не выровняешь, поэтому играли на кочках. Отец всегда настаивал на том, чтобы я быстро вёл мяч, поэтому он постоянно скакал. Со временем перешёл на хорошее поле, а способность вести скачущий мяч осталась», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

«Зачем играть 4-3-3, когда у тебя Луис Адриано и Зе Луиш?» Откровения Зелимхана Бакаева.