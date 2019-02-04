Бакаев: Кононов выбирает тактику ситуативно, при Каррере было не так

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат «Спартаку», сравнил методы работы бывшего наставника московской команды Массимо Карреры и нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.



«Тренерский подход Кононова — полностью спартаковский. Не бить вперёд, выходить из обороны низом — у него есть чёткое понимание, в какой футбол он хочет играть. Кто ещё играет в такой футбол, кроме «Краснодара»? Готов повторить: если «Спартак» хочет играть в атакующий футбол, Кононов — единственный вариант в России.



Кононов выбирает тактику ситуативно, в зависимости от обстоятельств. Например, при Каррере в «Спартаке» в последнее время крайних полузащитников просили не покидать свой фланг. У Кононова не так. У Олега Георгиевича я мог и налево пойти, и под нападением остаться — нас не загоняли в рамки… И всё же не стоит забывать, что Каррера принёс результат — «Спартак» стал чемпионом при нём», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

«При Каррере потенциал «Спартака» не использовался полностью» Откровения Зелимхана Бакаева.