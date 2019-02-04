Врач ЦСКА: иногда Фернандеса надо притормаживать, он всегда хочет тренироваться

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о выносливости защитника Марио Фернандеса.



«Вот про Марио можно сказать: генетически выносливый человек. Что после отпуска, что после травм быстро набирает форму. Профессионал высочайшего класса. Он — важнейшее звено в нашей команде. На поле лев, а за полем – скромняга. Не устаю поражаться этим перевоплощениям.



Почти никогда не жалуется на болячки – если только очень сильно припрёт. А такое бывает крайне редко. Иногда смотришь на него и думаешь: скажи Марио отбегать ещё 90 минут – отбегает. Вот его надо останавливать, притормаживать. Даже с тренировочного занятия Марио снять непросто. Приходится уговаривать, объяснять, что так будет лучше. Он всё время хочет тренироваться», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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