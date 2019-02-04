Бакаев — о спорах с судьями: тренер из Европы скажет: «Да он неадекватный!»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат «Спартаку», поделился мыслями о своих спорах с судьями во время матчей.



«Срывы на поле? Всего один раз было — с «Оренбургом». Я виноват, сразу подошёл к Черевченко и извинился. Тренер ко мне очень хорошо относится, я не имею права себя так вести. Иногда, бывает, спорю с судьями: это несолидно. Любой тренер из Европы посмотрит на это и скажет: «Да он неадекватный!»



Часто думаю после таких случаев: зачем я так сделал, я же не такой! Обещаю, подобных ситуаций с тренером вы больше не увидите. Споры с судьями тоже потихоньку начнут уходить. За мной смотрит семья, ингушам не подобает так себя вести», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

«При Каррере потенциал «Спартака» не использовался полностью» Откровения Зелимхана Бакаева.