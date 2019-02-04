Семаку в наборе для болельщиков попался ужин с главным тренером «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» пошутил на тему приобретённого им подарочного набора для болельщиков.



В комплекте специалист обнаружил сюрприз, которым оказалось приглашение на ужин с наставником сине-бело-голубых. Семак оценил предоставленную ему возможность, сопроводив фотографию следующей подписью: «Купил фанпак с сюрпризом. Ужинаю один».

Семаку в наборе для болельщиков попался ужин с главным тренером «Зенита» Фото : «Инстаграм» Сергея Семака

Семаку в наборе для болельщиков попался ужин с главным тренером «Зенита» Фото: «Инстаграм» Сергея Семака

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 34 очками в активе, на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубым предстоит на выезде сыграть с «Уралом». Встреча состоится в Екатеринбурге 2 марта. С полным календарём нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».