Глушаков отказался от алиментов и разрешил детям жить с матерью

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков отказался от алиментов в свою пользу и разрешил детям жить с матерью. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника Дарьи Глушаковой.



«Мы приветствуем решение Дениса. Он отказался от двух требований: о требовании совместного проживания с детьми и о взыскании с Дарьи алиментов в свою пользу», — цитирует Жорина РАПСИ.



Суд отложил заседание на 5 февраля. Как сообщалось ранее, также суд рассматривает имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества. Сумма требований ещё окончательно не определена, поскольку экспертная оценка пока не была проведена. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме.

«Можно только сказать, что речь идёт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу, нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон», — добавил адвокат.