«Чемпионат» совместно с EA запустил сразу два розыгрыша оригинальных футболок в своих социальных сетях. Пользователи сети «ВКонтакте» могут побороться за футболку «Манчестер Юнайтед» от Поля Погба с его автографом. Им необходимо опубликовать под постом фотографию или скрин статистики Погба в своем FIFA Ultimate Team, указав ник и платформу. Игрок, у которого Поль сделал больше всего ассистов, выиграет уникальный приз. Ещё два счастливчика получат в подарок игру Battlefield V или A Way Out на любую удобную игровую платформу.



Подписчики канала «Чемпионата» в «Телеграме» могут выиграть оригинальную футболку «Борнмута» с автографами игроков основного состава, которые громили «Челси» в недавнем матче английской Премьер-лиги. Участникам этого конкурса также необходимо выложить скрин или фото статистики Погба с ником и платформой в комментариях поста в соцсети «ВКонтакте» и не забыть нажать на кнопку «Участвую» в посте в «Телеграме».



Конкурсы продлятся до 5 февраля 23:59.

«Чемпионат» разыгрывает футболки Погба и «Борнмута» с автографами