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Нойер рискует пропустить первый матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нойер рискует пропустить первый матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер по-прежнему не восстановился от травмы большого пальца руки, из-за которой пропустил матч с «Байером» в 20-м туре немецкой Бундеслиги (1:3).

Из-за повреждения голкипер рискует также пропустить первую игру с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится через две недели. Главный тренер «Баварии» Нико Ковач признался, что не может назвать точные сроки восстановления Нойера.

«Не могу точно сказать. Если скажу, что он выбыл на пять месяцев, начнётся паника. Если скажу, что он пропустит пять дней, все подумают, что это не так уж и плохо. Нойер чувствовал боль. В противном случае он бы сыграл с «Байером», — цитирует Ковача Liverpool Echo.

Матч «Ливерпуль» – «Бавария» состоится в Ливерпуле 19 февраля. Ответная встреча пройдёт 13 марта в Мюнхене.

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