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Гомес перенесёт операцию, в «Ливерпуле» надеются, что он сыграет до конца сезона

Гомес перенесёт операцию, в «Ливерпуле» надеются, что он сыграет до конца сезона
Футбол / Англия

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес в ближайшее время перенесёт операцию на ноге, сообщает Liverpool Echo.

В настоящий момент 21-летний англичанин продолжает восстановление от перелома левой ноги, полученного в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:1), который состоялся в начале декабря 2018 года. С тех пор защитник не появлялся на поле.

По словам издания, в «Ливерпуле» надеются, что Гомес успеет вернуться в строй до конца нынешнего сезона и примет участие в решающих матчах кампании, сыграв свою роль в борьбе за титул чемпиона Англии.

После матча с «Бёрнли», в котором Гомес получил травму, сообщалось, что восстановление займёт около шести недель, однако затем возвращение защитника в строй несколько раз откладывалось.

Защитнику «Ливерпуля» Гомесу может потребоваться операция
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