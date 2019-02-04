Гомес перенесёт операцию, в «Ливерпуле» надеются, что он сыграет до конца сезона

Защитник «Ливерпуля» Джозеф Гомес в ближайшее время перенесёт операцию на ноге, сообщает Liverpool Echo.



В настоящий момент 21-летний англичанин продолжает восстановление от перелома левой ноги, полученного в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (3:1), который состоялся в начале декабря 2018 года. С тех пор защитник не появлялся на поле.



По словам издания, в «Ливерпуле» надеются, что Гомес успеет вернуться в строй до конца нынешнего сезона и примет участие в решающих матчах кампании, сыграв свою роль в борьбе за титул чемпиона Англии.



После матча с «Бёрнли», в котором Гомес получил травму, сообщалось, что восстановление займёт около шести недель, однако затем возвращение защитника в строй несколько раз откладывалось.

Защитнику «Ливерпуля» Гомесу может потребоваться операция