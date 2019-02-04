Шюррле покинет «Фулхэм», если клуб вылетит в Чемпионшип

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, ныне выступающий за «Фулхэм» на правах аренды, рассказал, что покинет английскую команду, если она по итогам нынешнего сезона вылетит в Чемпионшип.

«Нет, я не останусь, если „Фулхэм“ вылетит. Моё арендное соглашение закончится досрочно, а контракт с „Боруссией“ снова станет активным», — цитирует хавбека Kicker.

Арендное соглашение Шюррле с «Фулхэмом», который по итогам прошлого сезона в Чемпионшипе добился выхода в английскую Премьер-лигу, рассчитано на два сезона — до лета 2020 года. После 25 туров лондонцы занимают в турнирной таблице АПЛ 19-е место с 17 очками в активе.

Немецкий футболист в нынешнем сезоне провёл 21 матч, где забил шесть мячей.