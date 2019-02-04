Месси пропустил утреннюю тренировку «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил утреннюю тренировку, и его участие в предстоящем матче с «Реалом» по-прежнему находится под вопросом, сообщает Sport.es. Аргентинский футболист получил травму во время встречи чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2), в которой забил два мяча. В то же время нападающий каталонцев Усман Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе.

«Барселона» встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Кубка Испании. Первый матч состоится на домашнем стадионе каталонцев 6 февраля.



В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 20 матчах. В Кубке страны в активе аргентинского форварда 2 мяча и 2 голевых паса в 2 встречах.