Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной

Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков сборной
Футбол / РПЛ

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий был убран из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола страны.

При этом в профиле игрока, который по-прежнему есть на сайте, Ракицкий обозначен как футболист донецкого «Шахтёра», за который он выступал ранее.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в зимнее трансферное окно. На протяжении последних 12 лет он защищал цвета «Шахтёра», а с 2009 года также вызывался в сборную Украины. С донецким клубом 29-летний футболист стал обладателем 19 трофеев.

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 34 очками в активе, на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара».

«Российский чемпионат выше на голову или на две». «Зенит» представил Ракицкого
«Зенит» презентовал Ярослава Ракицкого, а главный тренер команды Сергей Семак ответил на вопросы про трансферы.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент