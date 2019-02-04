Поисковая группа нашла тело среди обломков самолёта, на котором летел Сала

Поисковая группа обнаружила тело одного из людей, находившихся на борту самолёта, на котором летел нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.



Как сообщает Sky Sports, в ходе подводной операции были обнаружены части пропавшего самолёта, среди которых находилось тело. По словам издания, оно было отчётливо видно на видеозаписи, сделанной в ходе поисков.



Напомним, Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января 28-летний нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. По версии следователей, самолёт рухнул в воду. Из-за низкой температуры воды выжить в таких условиях практически невозможно.

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