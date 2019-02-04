Опубликовано фото найденного под водой самолёта, на котором летел Сала

Журналист Роб Харрис в своём «твиттере» опубликовал фотографию части пропавшего самолёта, на котором летел нападающий «Кардифф Сити» Эмилиано Сала.



Снимок является частью видеозаписи, сделанной в ходе подводной поисковой операции. Ранее сообщалось, что на записи отчётливо видно тело одного из находившихся на борту самолёта людей. Напомним, на судне было лишь два человека – Сала и пилот Дэвид Айбботсон.

Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января 28-летний нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако спустя некоторое время судно пропало с радаров. По версии следователей, самолёт рухнул в воду.