Экс-защитник «Локомотива» и ЦСКА Евгений Александров скончался в возрасте 66 лет

Бывший футболист московских клубов «Локомотив» и ЦСКА Евгений Александров скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».



«ЦСКА соболезнует в связи с уходом из жизни экс-защитника «армейского» клуба Евгения Александрова. Прощание состоится завтра, 5 февраля, в 10:30 в клинике МЕДСИ по адресу: Пятницкое шоссе, 6-й км», — говорится в сообщении красно-синих.



Александров, выступавший на позиции защитника, начал свою карьеру в 1968 году в клубе «Знамя» из Ногинска. Спустя год он перебрался в СКА (Ростов-на-Дону), где провёл шесть лет. В 1976 году Александров пополнил ряды «Локомотива», цвета которого защищал до 1982 года, успев поиграть за ЦСКА в 1978 году. Перед завершением карьеры защитник шесть лет провёл «Спартаке» (Кострома). Александров также являлся мастером спорта СССР.