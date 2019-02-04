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Вратарь «Дорадоса» набил себе на ноге лицо Марадоны с надписью «Я верю в бога»

Вратарь «Дорадоса» набил себе на ноге лицо Марадоны с надписью «Я верю в бога»
Футбол / Прочие турниры

Голкипер мексиканского клуба «Дорадос» Гаспар Сервио оригинальным способом продемонстрировал отношение к главному тренеру команды Диего Марадоне.

26-летний футболист набил себе на ноге татуировку с изображением бывшего игрока сборной Аргентины, сопроводив его надписью «Я верю в бога». При этом на голове Марадоны на тату надета бейсболка с эмблемой «Дорадоса». Фотографию татуировки Сервио опубликовал в своём «инстаграме».

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре прошлого года. По итогам минувшего сезона команда добралась до финала плей-офф второй лиги Мексики, однако потерпела поражение и не сумела выйти в высшую лигу. В конце декабря появилась информация, что Марадона уже несколько дней не появляется в расположении клуба, хотя должен был приступить к предсезонной подготовке. Позже стало известно, что аргентинец вернётся к работе.

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