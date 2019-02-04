Тарасов — о трансфере Ракицкого: в РПЛ появился игрок из братской страны!

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал переход украинского защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтёра» в «Зенит».



«Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого — хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это ещё раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе „Лидеры России“ в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем — всё как раньше, в 2012 году», — написал Тарасов в своём «инстаграме», прикрепив совместное фото с украинским защитником «железнодорожников» Тарасом Михаликом.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» за € 10 млн и подписал контракт с российским клубом до лета 2022 года.