Крыховяк: хотел бы продолжить карьеру в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признался, что хотел бы остаться в стане «железнодорожников» по окончании срока действия арендного соглашения. Напомним, права на польского игрока принадлежат «ПСЖ».



«До трансфера я знал о „Локомотиве“ не так много. Я знал, что клуб выиграл чемпионат страны, будет выступать в Лиге чемпионов. Знал, что он всегда борется за титул. Когда я переходил сюда, был взволнован возможностью снова выиграть чемпионат. Никогда не бывает просто сделать это два раза подряд.

Были ли варианты поиграть в топ-лигах? Да, но я выбрал «Локомотив», потому что для меня это был интересный проект. По окончании сезона «Локомотив» может активировать опцию выкупа. Думаю, я должен поговорить об этом с агентом. Клубы должны найти решение между собой. На данный момент — да, я хотел бы продолжить карьеру в «Локомотиве». Я здесь счастлив», — сказал Крыховяк в интервью клубной пресс-службе.