Стоичков в письме попросил Коутиньо не уходить из «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков написал открытое письмо полузащитнику каталонцев Филиппе Коутиньо, в котором попросил его не уходить из клуба.

«Мой дорогой Филиппе. Я пишу эти слова, чтобы выразить тебе искреннюю поддержку в это непростое время, которое ты переживаешь. Хотя многие хотели бы оказаться в такой ситуации и забить два важных гола «Севилье» в Кубке Испании.



«Барселона» — непростой клуб, и я в первые месяцы тоже страдал от этого. Я знаю, каково это, когда дела идут не так, как вы хотите, но я убежден, что благодаря упорной работе ты добьёшься успеха, потому что у тебя есть всё для этого. Ты — один из лучших иностранцев, которые когда-либо играли в „Барселоне“.



Единственное, о чём ты должны думать, — это наслаждение от игры за „Барселону“. Наслаждайся так же, как в сборной Бразилии. Я так же пытался наслаждаться, как и с болгарской сборной, а затем получил то же самое в «Барселоне», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.