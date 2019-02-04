Неймар пригласил около 500 гостей на празднование 27-летия

Завтра, 5 февраля, бразильскому нападающему «ПСЖ» Неймару исполнится 27 лет. Праздничную вечеринку, которая пройдёт в Париже сегодня, 4 февраля, посетят около 500 гостей. Об этом сообщает AS.

По данным источника, праздничное мероприятие организует компания Red Bull. Помимо ближайших друзей Неймара и его семьи, а также товарищей по команде там также будут присутствовать бразильский сёрфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.

В данный момент форвард восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги. Бразилец избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит около двух с половиной месяцев. Из-за этой травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 26-летний Неймар провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.