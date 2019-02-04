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Дуглас Коста попал в аварию на севере Италии

Дуглас Коста попал в аварию на севере Италии
Футбол / Италия

Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста стал участником ДТП, которое произошло сегодня утром, 4 февраля, сообщает La Stampa.

По информации источника, инцидент произошёл на севере Италии, на трассе между Ливорно-Феррарис и Сантией. Отмечается, что Коста, находившийся за рулём автомобиля марки Jeep Cherokee, не получил серьёзных повреждений. Водитель, управлявший Fiat Punto, с которым столкнулась машина бразильского футболиста, был доставлен в ближайшую больницу с травмами.

Коста перешёл в туринский «Ювентус» из мюнхенской «Баварии» в 2018 году. в Нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 17 матчах за туринский клуб в итальянской Серии А, забил гол и отдал две результативные передачи.

Источник: La Stampa Сообщить об ошибке
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