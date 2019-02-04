Представители «ПСЖ» остались недовольны судейством в матче с «Лионом»

В «ПСЖ» остались недовольны работой Клемана Тюрпена, который был главным арбитром матча 23-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (1:2). Об этом сообщает L’Equipe.

По данным источника, после окончания матча свои претензии Тюрпену озвучили спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике и координатор Максвелл.

Недовольство представителей «ПСЖ» вызвали два момента: пенальти в ворота команды в начале второго тайма, а также непоказанная красная карточка Набилю Фекиру за грубейший фол против новичка команды Леандро Паредеса в конце встречи.

Данное поражение стало первым для «ПСЖ» в нынешнем сезоне. Несмотря на это, парижане продолжают лидировать в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Бордо» 9 февраля.