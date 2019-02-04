Женская команда «Чемпионата» одержала победу в первом туре лиги «Пантеон»

Команда «Чемпионата» выиграла первый матч в рамках стартовавшей любительской женской футбольной лиги «Пантеон». В 1-м туре со счётом 2:0 были переиграны прошлогодние триумфаторы турнира «Asia Gold». В составе «Чемпионата» забитыми мячами отметились полузащитник Наталья Знаменская и вратарь Мария Цуцкова. Голкипер воспользовалась ошибкой визави и реализовала удар от ворот.



Следующая игра команды «Чемпионата» пройдёт 10 февраля в 17:10 в манеже на стадионе «Луч», который располагается по адресу: Волоколамское шоссе, 88, корп.9, напротив ЖФК «Новая Москва».