Роналдо — об американском футболе: почему его называют футболом?

Легендарный бразильский нападающий Роналдо поделился мнением об американском футболе.

«Может, кто-нибудь объяснит, почему они называют этот вид спорта футболом, если это не мяч и в него не играют ногами», — написал Роналдо в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с овальным мячом.

Напомним, что в США общепринятый футбол называют соккером, американский футбол является просто футболом.

42-летний Роналдо ранее выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола, являясь вторым бомбардиром в истории пентакампеонов. Становился двукратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Кубков, а также Кубка УЕФА.