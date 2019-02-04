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«Зенит» — «Дюделанж»: Ракицкий и Барриос сыграют с первых минут

«Зенит» — «Дюделанж»: Ракицкий и Барриос сыграют с первых минут
Футбол / РПЛ

Петербургский «Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургским «Дюделанжем». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:00 мск.

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Кузяев, Маркизио, Барриос, Эрнани, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Набиуллин, Маммана, Мусаев, Воробьёв.

25-летний Барриос, выступающий на позиции полузащитника, перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Колумбиец подписал с сине-бело-голубыми контракт на 4,5 года. Ракицкий подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра».

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