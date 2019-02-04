Тульский «Арсенал» проиграл казахстанскому «Жетысу» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче проиграл казахстанскому «Жетысу» со счётом 1:2.

Единственный мяч в составе туляков забил Лука Джорджевич.

«Арсенал» (Тула) – «Жетысу» (Казахстан) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Хромцов (5), 1:1 – Джорджевич (43, пенальти), 1:2 — Оганесян (86)

«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров (Хагуш, 60), Коне (Володько, 60), Беляев (Хлусевич, 60), Альварес (Аджоев, 60), Кангва (Костадинов, 46), Кадири (Денисов, 60), Ткачёв, Бакаев (Лесовой, 60), Мирзов (Сокол, 60), Джорджевич (Макаров, 60)

После 17 туров «Арсенал», набрав 20 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ «канониры» проведут на своём поле с ЦСКА. Встреча состоится 2 марта.