Усман Дембеле сможет сыграть с «Реалом»

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сможет принять участие в первом полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, сегодня, 4 февраля, футболист занимался в общей группе вместе с партнёрами по команде.

Напомним, что ранее хавбек пропустил более двух недель из-за растяжения связок голеностопа левой ноги. А затем, едва восстановившись после травмы, француз простудился и был вынужден принимать антибиотики.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 6 февраля. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провёл 19 матчей в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.