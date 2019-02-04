Член княжеской семьи стал помощником Васильева в «Монако»

Луи Дюкре, племянник правящего князя Монако Альбера II, стал помощником генерального директора монегасков Вадима Васильева, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее 26-летний член княжеской семьи занимал пост руководителя отдела рекрутмента «Монако».



«У Луи есть сильное желание однажды возглавить „Монако“. Вот почему я решил помочь ему двигаться в этом направлении, позволив работать со мной. Со временем к нему придёт опыт и определённые знания о мире футбола, он будет больше понимать в спортивных вопросах», — отметил Васильев.



В 23 турах «Монако» набрал 18 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Напомним, в составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

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