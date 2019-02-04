«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся 4 февраля в 23:00

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» с «Ливерпулем». Начало встречи в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Помогать ему будут ассистенты Мэттью Уилкс и Саймон Бэк. Резервный рефери – Грэм Скотт.



В первом круге нынешнего сезона «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 4:0. Дублем в матче отметился Садио Мане, ещё по голу забили Мохамед Салах и Дэниел Старридж. Также ещё три предыдущих матча между командами в рамках Премьер-лиги завершились разгромами в пользу «Ливерпуля» (4:1, 4:1 и 4:0).

После 24 туров «Ливерпуль», набрав 61 очко, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм Юнайтед» (31) занимает 12-е место.