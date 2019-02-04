В Серии А могут уменьшить количество клубов до 18

Глава Серии А Гаэтано Миккиче сообщил, что количество команд в элитном итальянском дивизионе может быть сокращено до 18.

«Во всех ведущих европейских чемпионатах, за исключением Бундеслиги, — по 20 команд. Во время последнего заседания Федерации футбола Италии нам позволили принять решение о возможном уменьшении количества команд с 20 до 18.



Мы примем решение на собрании, как только обсудим все преимущества и недостатки. Федерация дала возможность каждой из лиг принять решение о количестве клубов, и это здорово», — приводит слова Миккиче Football Italia со ссылкой на Radio Anch’io Sport.

Напомним, бессменным чемпионом Италии в последние семь лет является «Ювентус». Туринский клуб лидирует и в нынешнем сезоне.