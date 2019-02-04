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Зинченко и Браво попали в заявку «Манчестер Сити» на плей-офф Лиги чемпионов

Зинченко и Браво попали в заявку «Манчестер Сити» на плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

«Манчестер Сити» огласил заявку на плей-офф Лиги чемпионов. В список английской команды попали полузащитник Александр Зинченко и голкипер Клаудио Браво.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Браво, Гримшоу, Уокер, Данило, Компани, Стоунс, Лапорт, Отаменди, Зинченко, Менди, Сандлер, Стерлинг, Делф, Зане, Сильва, Фернандиньо, Марез, Де Брёйне, Гюндоган, Силва, Агуэро.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с гельзенкирхенским «Шальке-04». Первая встреча команд состоится 20 февраля, вторая — 12 марта.

«Манчестер Сити» набрал 59 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», в активе которого 61 очко.

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