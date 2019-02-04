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Лукаку: «ПСЖ» — один из главных фаворитов Лиги чемпионов

Лукаку: «ПСЖ» — один из главных фаворитов Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку отметил, что считает «Пари Сен-Жермен» одним из главных фаворитов Лиги чемпионов. Напомним, французский клуб станет соперником «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала турнира.

«Думаю, „Пари Сен-Жермен“ является фаворитом этого противостояния. Однако мы будем готовы к матчам. Понимаем, что будем играть с командой, которая является фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. У „Пари Сен-Жермен“ высококлассный состав, отличный тренер и чёткое руководство в команде. Ожидаем тяжёлого противостояния», — приводит слова Лукаку RMC.

Первый матч английской команды с «Пари Сен-Жермен» состоится 12 февраля в Манчестере. Ответная встреча пройдёт 6 марта в Париже.

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