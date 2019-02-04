«Барселона» и «Реал» поборются за форварда «Бенфики» Фелиша

«Барселона» и «Реал» проявляют интерес к нападающему «Бенфики» Жоау Фелишу Секейре. Об этом сообщает AS. По данным источника, испанские гранды уже давно следят за футболистом.

Форвард также входит в сферу интересов мадридского «Атлетико», французского клуба «Пари Сен-Жермен», немецкой «Баварии», итальянского «Ювентуса», английского «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссии». Сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет € 120 млн.

19-летний Фелиш — воспитанник «Бенфики» и выступает за основной состав с 2018 года. В нынешнем сезоне принял участие в двенадцати матчах португальского национального чемпионата и стал автором шести забитых мячей. Контракт форварда с лиссабонским клубом действует до лета 2023 года.