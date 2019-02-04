«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче

Санкт-петербургский «Зенит», готовясь ко второй части сезона, в товарищеском матче сыграл вничью с люксембургским «Дюделанжем» со счётом 0:0. Встреча состоялась в испанском Кампоаморе на стадионе «Пинатар Арена».

В матче за российский клуб дебютировали украинский защитник Ярослав Ракицкий и колумбийский полузащитник Вильмар Барриос.

Напомним, 29-летний Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» за € 10 млн. Трансфер 25-летнего Барриоса обошёлся российскому клубу в € 15 млн.

В 17 турах Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 34 очка и лидирует в турнирной таблице. Следующий матч в РПЛ «Зенит» проведёт 2 марта на выезде с «Уралом».

«Дюделанж» после 13 туров занимает третье место в чемпионате Люксембурга.