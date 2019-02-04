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Кузяев не смог доиграть матч с «Дюделанжем» из-за травмы

Кузяев не смог доиграть матч с «Дюделанжем» из-за травмы
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил травму в товарищеском матче с люксембургским «Дюделанжем», который завершился со счётом 0:0. Встреча состоялась в испанском Кампоаморе на стадионе «Пинатар Арена».

Кузяев травмировался в первом тайме и был заменён на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел нападающий Илья Воробьёв.

В ближайшее время Кузяев пройдёт медицинское обследование, которое определит сроки восстановления игрока.

26-летний Кузяев является воспитанником «Зенита». В 2017 году хавбек вернулся в клуб из Санкт-Петербурга, перейдя из грозненского «Ахмата». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два мяча.

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