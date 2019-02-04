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Игуаин: в Англии захватывающий чемпионат, здесь процветает динамичный футбол

Игуаин: в Англии захватывающий чемпионат, здесь процветает динамичный футбол
Футбол / Англия

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», поделился впечатлениями от английской Премьер-лиги.

«Да, английский чемпионат отличается от итальянского, здесь защитники активнее идут в борьбу, особенно когда владеешь мячом. Разница огромная, у меня хорошее впечатление от английского футбола. Думаю, пока буду узнавать клуб и партнёров, всё станет ещё лучше.

В Англии захватывающий чемпионат. Здесь процветает динамичный футбол, и это невероятно. Стадионы всегда полны, болельщики хорошие, атмосфера невероятная. При этом ты спокойно можешь прогуливаться по улицам, заниматься своими делами. Не нужно беспокоиться о лишнем внимании, а это очень важно игрокам», — приводит слова Игуаина Evening Standard.

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