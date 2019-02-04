Максименко: приятно, что Ребров находится на сборе со «Спартаком»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о работе красно-белых на сборах, а также отметил важность нахождения голкипера Артёма Реброва с командой.



«Отлично даются нагрузки. Конечно, в некоторые моменты бывает тяжеловато, но это сборы. Мы сюда приехали, чтобы хорошо подготовиться к сезону. У вратарей интенсивные тренировки. У каждого тренера своя философия, но во вратарском цехе атмосфера не поменялась, и это отлично. Приятно, когда тренер вратарей хвалит, это бонус.



Ребров? Да, он постоянно подходит к вратарям, общаемся. Приятно, что он находится с нами, в команде», — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе московской команды.



Напомним, 34-летний Ребров получил повреждение плеча на сборе красно-белых в ОАЭ. По словам главного тренер «Спартака» Олега Кононова, Ребров, скорее всего, пропустит остаток сезона.

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