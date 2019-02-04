Семак: будем надеяться, что ничего серьёзного с Кузяевым не произошло

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча с «Дюделанжем» (0:0).

«Это первая игра, в которой один состав отыграл все 90 минут — кто-то готов лучше, кто-то хуже. Сегодня посмотрели и на новых игроков на этих позициях. Пищи для размышлений достаточно. Проанализируем функциональное состояние и позиции, на которых выступали футболисты. У нас остается не так много времени до официального матча. Посмотрим и будем планомерно готовиться к игре начиная со следующей недели.



К сожалению, Далер получил повреждение. У нас и Саша Ерохин не работает в общей группе, Олег Шатов получил повреждение, сейчас ещё непонятно, что с Далером. Здесь у нас есть некоторые сложности. Будем смотреть и надеяться, что ничего серьёзного с Далером не произошло и он сможет принять участие в ближайшей игре и матче с «Фенербахче», — приводит слова Семака официальный сайт „Зенита“.