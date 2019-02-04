Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Райо Вальекано» — «Леганес». 04 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Семак: игра Ракицкого и Барриоса оставила приятное впечатление

Семак: игра Ракицкого и Барриоса оставила приятное впечатление
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре новичков команды, Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса, в товарищеском матче с «Дюделанжем», завершившемся со счетом 0:0.

«Не думаю, что Барриосу понадобится много времени на адаптацию. Конечно, переезд в другую страну для него будет более сложным, привыкнуть к ребятам и общению с ними будет немного сложнее, но не думаю, что ему придётся долго привыкать к нашей игре. Сегодня он смотрелся хорошо. Считаю, это тот футболист, который нужен нашей команде.

Думаю, оба новичка сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление», — приводит слова Семака официальный сайт петербургского «Зенита».

Семак: будем надеяться, что ничего серьёзного с Кузяевым не произошло
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент