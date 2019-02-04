Роша вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Нападающий «Спартака» Педро Роша восстановился после травмы и вернулся к тренировках в общей группе команды, сообщает пресс-служба красно-белых. Бразильский игрок пропустил две тренировки из-за повреждения бедра.



Подопечные Олега Кононова в настоящее время проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. 5 февраля игроки «Спартака» сыграют со словенским «Марибором», 9-го проведут матч со словацким «Слованом», а 12 февраля встретятся с клубом «Мура» из Словении.



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.



Соперником красно-белых в игре 18-го тура чемпионата России будет «Краснодар». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.

Селихов тренируется в общей группе «Спартака»