«Челси» и «ПСЖ» поборются за полузащитника «Севильи» Сарабию

«Челси» и «ПСЖ» претендуют на полузащитника «Севильи» Пабло Сарабию, сообщает Estadio Deportivo.

По данным источника, английский и французский клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В январе купить игрока хотел китайский клуб «Далянь Ифан», который предлагал за него € 39 млн, но «Севилья» отказалась его продавать.

26-летний Сарабия является воспитанником «Реала». В «Севилью» он перешёл летом 2016 года из «Хетафе». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне Сарабия принял участие в 21 матче чемпионата Испании, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами. Его контракт с севильским клубом действует до лета 2020 года.