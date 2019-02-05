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Экс-игрок «МЮ» Паркер: Моуринью живёт прошлыми заслугами

Экс-игрок «МЮ» Паркер: Моуринью живёт прошлыми заслугами
Футбол / Англия

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер назвал причину неудачи Жозе Моуринью на посту наставника манкунианцев.

«Игроки смотрят на настоящее и то, как они продвигаются в своей карьере. Они не такие, как Моуриньо, который живёт прошлыми заслугами, особенно своим треблом в Италии.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» движутся вперёд. Если вы найдете подходящего менеджера, то вам нужно собрать под него соответствующую команду. Вы посмотрите на влияние, которое Юрген Клопп оказал на «Ливерпуль». Игроки смотрят на Клоппа сначала, как на тренера. Во-вторых, они смотрят на «Ливерпуль», как на клуб.

Очень важно, чтобы правильные люди находились на правильных позициях. Чем больше у вас трофеев, тем больше талантов вы сможете привлечь в команду. «МЮ» должен снова бороться за самых лучших игроков", — приводит слова Паркера Goal.

Моуринью прибыл на арену в Балашихе, где «Авангард» сыграет со СКА
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