Источник: Гамшик заключил контракт с китайским клубом «Далянь Ифань»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик подписал контракт с китайским клубом «Далянь Ифань», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, 31-летний полузащитник заключил соглашение с китайской командой на 3 года. «Наполи» получит за трансфер Гамшика € 15 млн без учёта бонусов. Зарплата словацкого футболиста по условиям контракта составит € 9 млн за 3 года.



Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В текущем сезоне итальянской Серии А хавбек принял участие в 13 матчах.



Марек является рекордсменом «Наполи» по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Стоит отметить, что хавбеку также принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Словакии (108). Кроме того, он отстаёт на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

Гамшик может стать игроком «Далянь Ифань» 4 февраля