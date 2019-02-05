Милнер опередил Бекхэма по количеству результативных передач в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметился результативной передачей в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (счёт 1:1, идёт второй тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Данный голевой пас стал 81-м в карьере Милнера в матчах английской Премьер-лиги. По этому показателю он обошёл экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма (80) и вышел на чистое седьмое место в истории турнира.

Больше, чем Милнер голевых пасов в АПЛ отдали только: Стивен Джеррард («Ливерпуль», 92), Деннис Бергкамп («Арсенал», 94), Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», 102), Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», 103), Сеск Фабрегас («Арсенал», «Челси», 111) и Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед», 162).