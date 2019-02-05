«Ливерпуль» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Вест Хэмом»

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч главный арбитр Кевин Френд.

Счёт был открыт на 22-й минуте матча, отличился Садио Мане, которому ассистировал Джеймс Милнер. Но уже через несколько минут хозяева сумели отыграться благодаря голу Майкла Антонио с передачи Фелипе Андерсона.

Это вторая подряд потеря очков «Ливерпулем». В прошлом туре клуб дома сыграл вничью с «Лестер Сити» (1:1).

После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв мерсисайцев от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка. «Вест Хэм Юнайтед» (32) остался на 12-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на своём поле сыграет с «Борнмутом». Матч состоится 9 февраля.