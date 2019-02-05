Перекладина и сейвы вратарей – в видеообзоре матча «Аталанта» — «Кальяри»

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола встречи стал защитник «Аталанты» Ханс Хатебур, отправивший мяч в ворота «Кальяри» на 50-й минуте.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Аталанта» набрала 35 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (21) располагается на 15-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 60 очков, набранных в 22 матчах.

В следующем туре «Кальяри» сыграет с «Миланом» в гостевом матче 10 февраля, а «Аталанта» в тот же день примет на стадионе в Бергамо СПАЛ.