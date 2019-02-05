Нигматуллин: Паредес больше любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин сравнил новичка «Зенита» Вильмара Барриоса с бывшим полузащитником питерского клуба Леандро Паредесом.

«Паредеса и Барриоса нельзя сравнивать — это разноплановые футболисты. Слышал мнения, что Вильмар — чуть ли не второй-третий опорник в мировом футболе после Н’Голо Канте. Весьма громкие заявления, и будет интересно посмотреть, насколько колумбиец их оправдает. Паредес же не оставил никакого вразумительного впечатления и скорее красовался на футбольном поле. Аргентинец больше любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе. Думаю, о его уходе не сожалеет ни руководство клуба, ни главный тренер питерцев», — цитируют Нигматуллина «Известия».

«Зенит» после 17 туров единолично лидирует в турнирной таблице РПЛ.

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