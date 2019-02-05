Балахнин: такой команде, как «Зенит», всегда нужно усиление

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказал мнение по поводу трансферной политики «Зенита» в зимнее окно. Петербургский клуб подписал контракты с Ярославом Ракицким, Сердаром Азмуном и Вилмаром Барриосом.

«Таакой команде, как «Зенит», всегда нужно усиление, особенно с учетом того, что она хочет играть в Лиге чемпионов. Ракицкий — это качественное усиление, но многое будет зависеть от того, как он адаптируется. То, что футболист будет говорить с тренером и большинством одноклубников на одном языке, — огромный плюс. В целом у «Зенита» боеспособный состав, который в состоянии решать высокие задачи», — приводят слова Балахнина «Известия».

После 17 туров «Зенит» единолично лидирует в таблице РПЛ.