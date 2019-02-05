«Арсенал» получит на летние трансферы € 45 млн, если не попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери получит в летнее трансферное окно порядка € 45 млн, если лондонцы не смогут пробиться в Лигу чемпионов, сообщает The Sun. По информации издания, испанский специалист намерен перестроить команду, пригласив, по крайней мере, пять футболистов – двух вингеров, пару фланговых защитников и центрального защитника.

Текущая ситуация усилит давление на «Арсенал», чтобы найти покупателя на Месута Озила, не входящего в планы Эмери. Его заработная плата составляет порядка € 400 тыс. в неделю.

В зимнее трансферное окно «Арсенал» взял в аренду Денниса Суареса из «Барселоны». Выкуп его трансфера обойдётся «канонирам» в € 20,5 млн.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 47 очков. У «Челси», располагающегося на четвёртой строчке, 50 баллов. Также «Арсенал» продолжает выступление в Лиге Европы. Её победитель получает путёвку в Лигу чемпионов.