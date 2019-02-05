Э. Коул: Сарри нужно дать время, игроки «Челси» должны понять его идеи

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул высказал мнение, что главному тренеру лондонского клуба Маурицио Сарри нужно дать время, чтобы реализовать свои идеи. В последнее время итальянец стал чаще подвергаться критике из-за результатов команды — в последних трёх турах «Челси» потерпел два поражения.



«Я не думаю, что он уже под давлением. Он хочет внедрить свою философию. Рано или поздно игроки „Челси“ должны принять этот футбол, но Сарри, безусловно, прекрасный специалист. Если футболисты добьются нескольких побед подряд, всё снова станет отлично. Судя по последним результатам, места в топ-4 будет мало. Сарри нужно дать немного времени. Он может играть в захватывающий итальянский футбол в Англии с „Челси“, но игроки должны понять его идеи», — цитирует Коула Sky Sports.

Сарри: «Челси» нужно попытаться выиграть трофей, хоть это и будет очень сложно